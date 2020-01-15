Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции

Временный поверенный в делах Египта был вызван в среду в МИД Турции в связи с задержанием в Каире сотрудников информационного агентства "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на aa.com.tr.

По данным дипломатических источников в Анкаре, до сведения египетского дипломата доведена жетская позиция Турции по вопросу задержания сотрудников турецких СМИ.

Дипломатические отношения между Турцией и Египтом с 2013 года осуществляются на уровне временных поверенных.