https://news.day.az/world/1194374.html Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Ливии, сообщила администрация турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, а также текущая ситуация в Ливии и события в регионе", - говорится в сообщении.
В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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