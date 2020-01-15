Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Ливии, сообщила администрация турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, а также текущая ситуация в Ливии и события в регионе", - говорится в сообщении.