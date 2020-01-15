Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Как отметил Медведев, нововведения изменят баланс власти в стране.