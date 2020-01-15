https://news.day.az/world/1194382.html Путин подписал указ об отставке правительства
Путин подписал указ об отставке правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке
Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Временное исполнение обязанностей премьера возложены на Дмитрия Медведева. Также президент поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в сообщении.
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