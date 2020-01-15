В Бейруте протестующие жгут покрышки, перекрыв центр города

Небольшие группы демонстрантов блокировали ряд центральных улиц в Бейруте горящими покрышками и мусорными баками, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как передает РИА Новости, протестующие перекрыли две самые загруженные улицы в столице Ливана - в районе Корни эль-Мазраа и на мосту Ринг, в результате чего образовались многокилометровые заторы.

Сотрудники полиции пока не вмешиваются в происходящее, в то время как демонстранты проводят митинг у здания полиции, где с 14 января находятся задержанные участники погромов на улице Хамра.

Накануне демонстранты разгромили несколько отделений банков, в столкновениях пострадали 47 стражей порядка, 59 активистов были задержаны.