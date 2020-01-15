Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России"

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал собеседник агентства.

Еще один представитель ЕР отметил, что полномочия председателя партии, по уставу, могут быть прекращены в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии. На данный момент нет оснований для того, чтобы Медведев прекратил свои полномочия, отметил он.