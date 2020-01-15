Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке

При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг, нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уоррена.

В начале января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой.

Четырнадцатого января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.