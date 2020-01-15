https://news.day.az/world/1194389.html Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в Тегеране не собираются идти на какое либо соглашение, меняющее условия Совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не для того подписывали "сделку Обамы", чтобы сейчас заменить ее "сделкой Трампа", - написал глава иранской дипломатии в Twitter.
При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг, нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уоррена.
В начале января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой.
Четырнадцатого января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
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