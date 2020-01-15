https://news.day.az/world/1194392.html Назначен исполняющий обязанности главы Чечни

Назначен исполняющий обязанности главы Чечни

В мире, 15 января 2020 21:19 759

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Документ подписан 13 января.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению 22:45, В мире 71
«Я враг Израиля»: как продажная правозащитница и Human Rights Watch армян защищали 22:35, Политика 168
Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР 22:21, В мире 170
В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом 22:07, Общество 410
Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке 21:55, В мире 398
Трамп планирует посетить Китай 21:47, В мире 403
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий 21:38, Политика 414
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера РФ - ДАТА 21:32, В мире 452
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров 21:29, Политика 538
Стихия ударила по Пакистану - 100 человек погибли 21:25, В мире 566
Назначен исполняющий обязанности главы Чечни 21:19, В мире 759
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран 21:14, Политика 555
Президент Ильхам Алиев: Разработка месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость 21:06, Политика 573
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке 20:58, В мире 667
Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" 20:48, В мире 731
В Бейруте протестующие жгут покрышки, перекрыв центр города 20:46, В мире 723
Местное население будут привлекать к развитию туризма в Азербайджане 20:37, Туризм 751
Путин подписал указ об отставке правительства 20:32, В мире 825
Путин выдвинул кандидата на пост премьера России 20:19, В мире 1 046
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом 20:11, В мире 901
Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome 20:00, Технологии 851
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты 19:47, Политика 962
Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции 19:38, В мире 993
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера 19:30, Политика 1 042
Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования 19:22, Общество 1 208
Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад 19:15, В мире 1 079
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем 19:02, В мире 1 091
Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман” 18:50, Экономика 1 233
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте 18:41, В мире 1 177
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов 18:32, Политика 1 189
"AzerGold" продолжает успешное сотрудничество с вузами - ФОТО 18:27, Общество 1 416
В Азербайджано-Французском университете открывается магистратура - ФОТО 18:19, Общество 1 372
Владимир Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза 18:10, В мире 1 615
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги 18:02, В мире 1 403
Армянские войска обстреляли азербайджанские позиции в Газахе и Агстафе 17:54, Политика 1 362
Азербайджану - высшую лигу, а Армении - место аутсайдера. Послесловие к совещанию при Президенте Ильхаме Алиеве 17:52, Политика 2 201
МПА СНГ приступила к долгосрочному мониторингу предстоящих парламентских выборов 17:50, Политика 1 341
Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz" 17:45, Культура 1 401
ЦИК отменила решение ОИК об отказе в регистрации 17:37, Политика 1 396
Правительство России подало в отставку 17:32, В мире 3 046
Сабина Алиева: Трагедия 20 Января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к независимости 17:26, Политика 1 500
Именем Хошбахта Юсифзаде назовут судно и школу - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 17:19, Политика 1 839
Питер Тейс: Парламентские выборы окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане 17:11, Политика 1 495
Евросоюз вновь поддержал территориальную целостность Азербайджана - ВАЖНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 17:06, Политика 1 832
Впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина 17:00, В мире 1 638
Туристы опасаются проблем с посещением Британии после Brexit 16:47, Туризм 1 618
Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь "ИГ" 16:34, В мире 1 688
Чавушоглу надеется на участие Путина в конференции по Ливии 16:23, В мире 1 762
Эстония возвращает на родину часть своих солдат из Кувейта 16:12, В мире 1 773
Тяжелое ДТП в Грузии, погибли азербайджанцы - ФОТО 15:58, Общество 2 540
Известны сроки завершения реконструкции опасной опорной стены в Бибиэйбате 15:49, Общество 2 147
Турецкий лоукостер запускает прямые рейсы из Стамбула в Баку 15:35, Экономика 2 692
Армения на 18-м месте в мире по уровню бегства населения - Доклад ООН 15:28, Политика 2 207
В Баку пройдет Международный конкурс "World Harmony" 15:24, Культура 1 960
Семьям погибших в катастрофе в Иране выделено по $8,3 тыс 15:18, В мире 2 240
Стало известно, когда в Турции введут в строй С-400 15:11, В мире 2 080
Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана 15:03, Политика 1 977
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий - ФОТО - ВИДЕО 15:01, Политика 10 373
В Азербайджане разработали новый кодекс в сфере туризма - ФОТО 14:57, Туризм 2 143
Генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже 14:51, В мире 2 109
Новый метод борьбы с незаконной парковкой - в Баку появятся спецавтомобили - ФОТО 14:49, Общество 3 755
Сенат США ограничит полномочия Трампа по Ирану 14:48, В мире 2 103
Главы МИД Азербайджана и Гайаны обменялись поздравительными письмами 14:45, Политика 2 023
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете 14:42, В мире 2 063
Total перенесет финансовый центр после Brexit 14:38, В мире 2 111
ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R) 14:35, Экономика 2 146
Иран пригрозил Греции из-за баз США 14:30, В мире 2 249
Ливийская нацармия нанесла ракетные удары по югу Триполи 14:26, В мире 2 203
CША собрались урезать военную помощь Ираку 14:22, В мире 2 149
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с "ИГ" 14:18, В мире 2 164
В Польше оштрафовали Volkswagen на рекордные $31 млн 14:14, В мире 2 213
Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в различных сферах экономики - ФОТО 14:10, Экономика 2 296
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран 14:05, В мире 2 256
В Азербайджане сегодня выплатят январскую пенсию 14:02, Общество 4 506
Азербайджан и Беларусь обсудили экономическое сотрудничество 13:48, Экономика 2 358
В Баку снова будет дождливо 13:43, Общество 10
Селфи премьера у следователя - Новая "мировая практика" в Армении 13:38, Политика 2 859
Иран терпит значительные убытки из-за санкций США 13:33, В мире 2 411
Фейк против Нетребко и Эйвазова запустил продюсер Рене Массис - этнический армянин 13:29, Политика 3 438
Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога 13:25, Спорт 2 384
Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост 13:21, Общество 2 905
В Баку пройдет четвертый фестиваль "ЗИМА" 13:18, Культура 2 476
Наглость Симоньян растет, как и территории "древней Армении" на юге России 13:14, Политика 5 700
Нигяр Арпадараи: Расходы Азербайджана в связи с Формулой 1 из года в год уменьшаются 13:08, Общество 2 689
На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун 12:54, Общество 2 676
В Азербайджан из Европы вернулись свыше 1400 человек 12:50, Общество 2 771
Kapital Bank обновил еще 3 филиала в Нахчыване (R) 12:45, Экономика 2 566
В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства - ФОТО 12:35, Общество 2 771
Расширение дороги Баку-Сумгайыт снизит транспортную нагрузку - Госагентство 12:30, Общество 3 027
Стали известны результаты экзаменов экстерном по Баку 12:24, Общество 2 731
Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет 12:20, В мире 2 844
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры 12:19, Общество 2 956
Прибыль Азербайджана от «Формулы-1» превысила полмиллиарда долларов 12:16, Экономика 2 920
В Азербайджане в рамках борьбы с коррупцией арестованы девять должностных лиц 12:13, Общество 2 944
В Азербайджане будут построены несколько платных автодорог 12:07, Общество 3 154
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире - мнение эксперта 12:03, Политика 2 749
Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров 11:59, В мире 2 697
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing 11:55, В мире 2 762
Wall Street Journal разоблачил проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку 11:51, Политика 2 837
Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января 11:48, Политика 2 899
Граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 1,1 тысячи объектов недвижимости 11:45, Экономика 2 811
Обнародована дата очередного заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» 11:42, Экономика 2 796
В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог 11:39, Общество 2 855
Отец Меган Маркл готов выступить в суде против дочери 11:36, В мире 3 170
Появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Испании - ВИДЕО 11:32, В мире 3 154
В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица 11:28, Общество 3 044
Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099 (R) 11:25, Экономика 2 950
В Баку прошла творческая встреча с юными артистами Детского театра-студии "Гюнай" - ФОТО 11:21, Культура 2 914
В Азербайджане арестованы лица, реализовавшие поддельные спиртные напитки 11:18, Общество 3 298
Фонд Гейдара Алиева обеспечил лекарствами детей, больных буллёзным эпидермолизом - ФОТО 11:14, Общество 2 984
В 2020 году Азербайджан сыграет главную роль в поставках газа в Европу и на Ближний Восток - Роб Собхани специально для Day.Az 11:05, Политика 2 915
Как спасти мир, участвуя в архитектурном конкурсе (R) 11:00, Экономика 2 982
В Азербайджане зарегистрировано свыше 100 тысяч новых абонентов ПО "Азеригаз" 10:58, Экономика 3 003
В Азербайджане в прошлом году с поличным были задержаны 19 коррупционеров 10:53, Общество 3 073
Три страны обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки 10:49, В мире 3 052
Туркомпании Азербайджана предупредили в связи с вирусом в Китае 10:39, Общество 3 096
Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии - ВИДЕО 10:34, Экономика 3 108
В Баку скончалась известная предпринимательница 10:26, Общество 7 529
Новое назначение в Главном управлении полиции Баку 10:23, Общество 3 745
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг 10:19, Политика 3 055
Появились новые кадры попадания ракет в украинский Boeing - ВИДЕО 10:15, В мире 5 855
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 10:11, Политика 3 108
2019 год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса 10:07, Политика 3 123
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 10:03, Экономика 3 183
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing 09:59, В мире 3 666
Азербайджанская нефть подорожала 09:54, Экономика 3 318
Фундаментальный принцип внутренней и внешней политики Азербайджана - повышение социального благосостояния населения - ВИДЕО 09:50, Политика 3 137
В Пакистане число жертв ливней и снегопадов превысило 90 человек 09:45, В мире 3 270
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли 09:41, В мире 3 213
В Мексике 70 воспитанников детсада попали в больницы с отравлением 09:37, В мире 3 232
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников 09:33, В мире 3 285
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом достигло 60 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 09:28, В мире 3 550
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД 09:24, В мире 3 282
Пожар в жилом здании в Баку, жители эвакуированы 09:19, Общество 3 925
ВОЗ: Пока нет ясности в том, передается ли вирус новой пневмонии от человека к человеку 09:13, В мире 3 390
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин 09:03, В мире 3 365
Благодаря вниманию государства азербайджанская армия сегодня сильнейшая в регионе - Военный эксперт для Day.Az 08:32, Политика 3 755
Россия и Турция играют очень важную роль в ливийском вопросе - заявление ЕС 08:09, В мире 3 683
В Турции задержаны более 220 нелегалов 07:27, В мире 3 819
Канада обратилась к Украине за помощью при идентификации жертв авиакатастрофы в Иране 07:10, В мире 3 869
Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар 01:30, В мире 5 915
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться 01:22, Политика 19 109
Созданы первые роботы исключительно из живых клеток 01:03, Технологии 5 487
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января 01:01, В мире 5 314
Президент Ильхам Алиев: В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха 00:15, Политика 5 143
Президент Ильхам Алиев: Банковский сектор должен поддерживать реальный сектор экономики 14 января 23:56, Политика 5 416
Президент Ильхам Алиев: В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации 14 января 23:46, Политика 5 424
Президент Ильхам Алиев: В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты 14 января 23:40, Политика 5 411
Азербайджан и РФ в 2020 будут развивать успехи, достигнутые в прошлом году - Михаил Нейжмаков специально для Day.Az 14 января 23:21, Политика 5 516
Азербайджан - в топ-5 в рейтинге роста минимальной зарплаты 14 января 22:50, Экономика 5 495
Ещё новости