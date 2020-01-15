Стихия ударила по Пакистану - 100 человек погибли

По меньшей мере 100 человек погибли из-за неблагоприятных погодных условий в различных провинциях Пакистана.

Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс-службе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, передает Day.Az.

"В общей сложности с 11 января количество жертв составило 100 человек", - рассказали в управлении. "В штате Азад Кашмир погибли 76 человек, 53 получили ранения, подавляющее число жертв было вызвано сходом лавины. Еще 20 человек погибли и 23 пострадали в юго-западной провинции Белуджистан, - добавили в пресс-службе. - На провинции Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан пришлось по два погибших и восемь пострадавших".

"Обильные снегопады парализовали некоторые дороги, что затрудняет доступ сотрудников управления и армии Пакистана к пострадавшим районам", - рассказали в пресс-службе. В управлении также отметили, что на данный момент от стихийных бедствий частично или полностью было разрушено более 200 частных домов и коммерческих построек.

"К настоящему моменту в районы, пострадавшие от стихии, направлено порядка 2 тыс. палаток и 1 тыс. одеял, - рассказали в управлении. - Пострадавшим доставлено 12 тонн продовольствия и прочих предметов первой необходимости". Как сообщили в пресс-службе, к устранению последствий стихии подключилась армия Пакистана. На местах работает несколько вертолетов пакистанских ВВС, а также тяжелая техника, которая занимается расчисткой дорог от снежных завалов.