https://news.day.az/world/1194396.html Трамп планирует посетить Китай
Трамп планирует посетить Китай
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в недалеком будущем посетит Китай, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я собираюсь в Китай в недалеком будущем", - заявил Трамп, выступая в Белом доме, где в среду подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем.
Говоря об этом соглашении, президент назвал его историческим и выразил уверенность, что оно "исправит недостатки прошлого и даст будущее экономической справедливости и безопасности для американских рабочих, фермеров и семей".
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