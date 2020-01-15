Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера РФ - ДАТА

Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Как отметили в пресс-службе Думы, в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, участие в нем принял Мишустин.

"Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на 16 января, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства", - сообщили в пресс-службе.