https://news.day.az/world/1194400.html Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР
Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР
Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем вводит жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания данного соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В рамках сделки девальвация [китайской] валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", - подчеркнул президент.
Новая торговая сделка США и КНР будет способствовать в том числе определенной стабилизации международных отношений, убежден Трамп.
США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки сторонами второй части торговой договоренности, заявил он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре