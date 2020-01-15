https://news.day.az/world/1194400.html Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР

Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР

В мире, 15 января 2020 22:21 175

Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем вводит жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания данного соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках сделки девальвация [китайской] валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", - подчеркнул президент.

Новая торговая сделка США и КНР будет способствовать в том числе определенной стабилизации международных отношений, убежден Трамп.

США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки сторонами второй части торговой договоренности, заявил он.

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