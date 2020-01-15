https://news.day.az/world/1194404.html Европарламент ратифицирует договор о Brexit
Европарламент ратифицирует договор о Brexit
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Европарламент ратифицирует его в конце месяца", - сказала она о соглашении на пресс-конференции в Ирландии, которая транслируется службами ЕК.
Фон дер Ляйен также отметила, что осталось две недели до того, как Великобритания покинет ЕС.
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