Европарламент ратифицирует договор о Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Европарламент ратифицирует его в конце месяца", - сказала она о соглашении на пресс-конференции в Ирландии, которая транслируется службами ЕК.

Фон дер Ляйен также отметила, что осталось две недели до того, как Великобритания покинет ЕС.