https://news.day.az/world/1194406.html В аэропорту в Испании вспыхнул пожар

В аэропорту в Испании вспыхнул пожар

В мире, 16 января 2020 00:09 89

Испанский аэропорт Аликанте не будет работать до 12:00 16 января из-за пожара на крыше здания, произошедшего в среду.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в Twitter испанское управление аэропортов (AENA).

Управление также рекомендовало пассажирам связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о переносе рейсов.

Из-за пожара были эвакуированы пассажиры и персонал одного из терминалов воздушной гавани. Огонь был взят под контроль. Причины пожара не называются.

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