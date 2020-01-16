https://news.day.az/world/1194406.html В аэропорту в Испании вспыхнул пожар
В аэропорту в Испании вспыхнул пожар
Испанский аэропорт Аликанте не будет работать до 12:00 16 января из-за пожара на крыше здания, произошедшего в среду.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в Twitter испанское управление аэропортов (AENA).
Управление также рекомендовало пассажирам связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о переносе рейсов.
Из-за пожара были эвакуированы пассажиры и персонал одного из терминалов воздушной гавани. Огонь был взят под контроль. Причины пожара не называются.
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