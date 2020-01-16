Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За проголосовали 228 членов палаты, против - 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.

Голосование формально утвердило предложенные ранее спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые будут представлять обвинение в сенате. Возглавит команду обвинения на процессе по импичменту Трампа глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф.

Результат голосования был ожидаемым. Как ранее сообщал глава республиканского большинства в сенате Митчел Макконелл, слушания в рамках процесса импичмента могут начаться в сенате уже в следующий вторник. До конца этой недели сенат планирует провести подготовительную работу для начала процесса.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы намерены оправдать своего однопартийца Трампа.