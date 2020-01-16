https://news.day.az/world/1194407.html Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

В мире, 16 января 2020 00:42 355

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За проголосовали 228 членов палаты, против - 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.

Голосование формально утвердило предложенные ранее спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые будут представлять обвинение в сенате. Возглавит команду обвинения на процессе по импичменту Трампа глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф.

Результат голосования был ожидаемым. Как ранее сообщал глава республиканского большинства в сенате Митчел Макконелл, слушания в рамках процесса импичмента могут начаться в сенате уже в следующий вторник. До конца этой недели сенат планирует провести подготовительную работу для начала процесса.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы намерены оправдать своего однопартийца Трампа.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Bentley прекращает выпуск одного из роскошных автомобилей 01:28, Технологии 351
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа 00:42, В мире 353
В аэропорту в Испании вспыхнул пожар 00:09, В мире 591
Возросло число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании 15 января 23:43, В мире 703
Европарламент ратифицирует договор о Brexit 15 января 23:24, В мире 789
Героизация Нжде аморальна - жёсткий ответ Затулину в "Московском комсомольце" 15 января 23:11, Политика 1 029
США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению 15 января 22:45, В мире 958
«Я враг Израиля»: как продажная правозащитница и Human Rights Watch армян защищали 15 января 22:35, Политика 1 290
Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР 15 января 22:21, В мире 1 037
В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом 15 января 22:07, Общество 1 432
Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке 15 января 21:55, В мире 1 217
Трамп планирует посетить Китай 15 января 21:47, В мире 1 211
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий 15 января 21:38, Политика 1 221
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера РФ - ДАТА 15 января 21:32, В мире 1 315
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров 15 января 21:29, Политика 1 379
Стихия ударила по Пакистану - 100 человек погибли 15 января 21:25, В мире 1 393
Назначен исполняющий обязанности главы Чечни 15 января 21:19, В мире 1 709
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран 15 января 21:14, Политика 1 372
Президент Ильхам Алиев: Разработка месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость 15 января 21:06, Политика 1 347
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке 15 января 20:58, В мире 1 417
Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" 15 января 20:48, В мире 1 510
В Бейруте протестующие жгут покрышки, перекрыв центр города 15 января 20:46, В мире 1 488
Местное население будут привлекать к развитию туризма в Азербайджане 15 января 20:37, Туризм 1 503
Путин подписал указ об отставке правительства 15 января 20:32, В мире 1 574
Путин выдвинул кандидата на пост премьера России 15 января 20:19, В мире 1 844
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом 15 января 20:11, В мире 1 619
Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome 15 января 20:00, Технологии 1 556
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты 15 января 19:47, Политика 1 709
Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции 15 января 19:38, В мире 1 726
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера 15 января 19:30, Политика 1 783
Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования 15 января 19:22, Общество 2 018
Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад 15 января 19:15, В мире 1 822
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем 15 января 19:02, В мире 1 789
Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман” 15 января 18:50, Экономика 1 975
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте 15 января 18:41, В мире 1 903
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов 15 января 18:32, Политика 1 890
"AzerGold" продолжает успешное сотрудничество с вузами - ФОТО 15 января 18:27, Общество 2 248
В Азербайджано-Французском университете открывается магистратура - ФОТО 15 января 18:19, Общество 2 163
Владимир Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза 15 января 18:10, В мире 2 349
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги 15 января 18:02, В мире 2 119
Армянские войска обстреляли азербайджанские позиции в Газахе и Агстафе 15 января 17:54, Политика 2 067
Азербайджану - высшую лигу, а Армении - место аутсайдера. Послесловие к совещанию при Президенте Ильхаме Алиеве 15 января 17:52, Политика 4 089
МПА СНГ приступила к долгосрочному мониторингу предстоящих парламентских выборов 15 января 17:50, Политика 2 044
Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz" 15 января 17:45, Культура 2 131
ЦИК отменила решение ОИК об отказе в регистрации 15 января 17:37, Политика 2 105
Правительство России подало в отставку 15 января 17:32, В мире 4 160
Сабина Алиева: Трагедия 20 Января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к независимости 15 января 17:26, Политика 2 179
Именем Хошбахта Юсифзаде назовут судно и школу - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 15 января 17:19, Политика 2 547
Питер Тейс: Парламентские выборы окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане 15 января 17:11, Политика 2 178
Евросоюз вновь поддержал территориальную целостность Азербайджана - ВАЖНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 15 января 17:06, Политика 2 740
Впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина 15 января 17:00, В мире 2 323
Туристы опасаются проблем с посещением Британии после Brexit 15 января 16:47, Туризм 2 301
Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь "ИГ" 15 января 16:34, В мире 2 367
Чавушоглу надеется на участие Путина в конференции по Ливии 15 января 16:23, В мире 2 441
Эстония возвращает на родину часть своих солдат из Кувейта 15 января 16:12, В мире 2 441
Тяжелое ДТП в Грузии, погибли азербайджанцы - ФОТО 15 января 15:58, Общество 3 297
Известны сроки завершения реконструкции опасной опорной стены в Бибиэйбате 15 января 15:49, Общество 2 864
Турецкий лоукостер запускает прямые рейсы из Стамбула в Баку 15 января 15:35, Экономика 3 560
Армения на 18-м месте в мире по уровню бегства населения - Доклад ООН 15 января 15:28, Политика 2 958
В Баку пройдет Международный конкурс "World Harmony" 15 января 15:24, Культура 2 647
Семьям погибших в катастрофе в Иране выделено по $8,3 тыс 15 января 15:18, В мире 2 933
Стало известно, когда в Турции введут в строй С-400 15 января 15:11, В мире 2 765
Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана 15 января 15:03, Политика 2 648
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий - ФОТО - ВИДЕО 15 января 15:01, Политика 11 129
В Азербайджане разработали новый кодекс в сфере туризма - ФОТО 15 января 14:57, Туризм 2 816
Генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже 15 января 14:51, В мире 2 786
Новый метод борьбы с незаконной парковкой - в Баку появятся спецавтомобили - ФОТО 15 января 14:49, Общество 4 735
Сенат США ограничит полномочия Трампа по Ирану 15 января 14:48, В мире 2 782
Главы МИД Азербайджана и Гайаны обменялись поздравительными письмами 15 января 14:45, Политика 2 688
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете 15 января 14:42, В мире 2 734
Total перенесет финансовый центр после Brexit 15 января 14:38, В мире 2 782
ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R) 15 января 14:35, Экономика 2 823
Иран пригрозил Греции из-за баз США 15 января 14:30, В мире 2 929
Ливийская нацармия нанесла ракетные удары по югу Триполи 15 января 14:26, В мире 2 871
CША собрались урезать военную помощь Ираку 15 января 14:22, В мире 2 824
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с "ИГ" 15 января 14:18, В мире 2 831
В Польше оштрафовали Volkswagen на рекордные $31 млн 15 января 14:14, В мире 2 881
Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в различных сферах экономики - ФОТО 15 января 14:10, Экономика 2 975
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран 15 января 14:05, В мире 2 926
В Азербайджане сегодня выплатят январскую пенсию 15 января 14:02, Общество 5 477
Азербайджан и Беларусь обсудили экономическое сотрудничество 15 января 13:48, Экономика 3 030
В Баку снова будет дождливо 15 января 13:43, Общество 10
Селфи премьера у следователя - Новая "мировая практика" в Армении 15 января 13:38, Политика 3 583
Иран терпит значительные убытки из-за санкций США 15 января 13:33, В мире 3 086
Фейк против Нетребко и Эйвазова запустил продюсер Рене Массис - этнический армянин 15 января 13:29, Политика 4 426
Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога 15 января 13:25, Спорт 3 055
Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост 15 января 13:21, Общество 3 627
В Баку пройдет четвертый фестиваль "ЗИМА" 15 января 13:18, Культура 3 153
Наглость Симоньян растет, как и территории "древней Армении" на юге России 15 января 13:14, Политика 7 038
Нигяр Арпадараи: Расходы Азербайджана в связи с Формулой 1 из года в год уменьшаются 15 января 13:08, Общество 3 398
На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун 15 января 12:54, Общество 3 373
В Азербайджан из Европы вернулись свыше 1400 человек 15 января 12:50, Общество 3 489
Kapital Bank обновил еще 3 филиала в Нахчыване (R) 15 января 12:45, Экономика 3 238
В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства - ФОТО 15 января 12:35, Общество 3 460
Расширение дороги Баку-Сумгайыт снизит транспортную нагрузку - Госагентство 15 января 12:30, Общество 3 750
Стали известны результаты экзаменов экстерном по Баку 15 января 12:24, Общество 3 414
Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет 15 января 12:20, В мире 3 521
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры 15 января 12:19, Общество 3 636
Прибыль Азербайджана от «Формулы-1» превысила полмиллиарда долларов 15 января 12:16, Экономика 3 608
В Азербайджане в рамках борьбы с коррупцией арестованы девять должностных лиц 15 января 12:13, Общество 3 632
В Азербайджане будут построены несколько платных автодорог 15 января 12:07, Общество 3 866
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире - мнение эксперта 15 января 12:03, Политика 3 415
Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров 15 января 11:59, В мире 3 358
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing 15 января 11:55, В мире 3 431
Wall Street Journal разоблачил проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку 15 января 11:51, Политика 3 505
Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января 15 января 11:48, Политика 3 576
Граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 1,1 тысячи объектов недвижимости 15 января 11:45, Экономика 3 485
Обнародована дата очередного заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» 15 января 11:42, Экономика 3 465
В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог 15 января 11:39, Общество 3 532
Отец Меган Маркл готов выступить в суде против дочери 15 января 11:36, В мире 3 870
Появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Испании - ВИДЕО 15 января 11:32, В мире 3 834
В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица 15 января 11:28, Общество 3 733
Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099 (R) 15 января 11:25, Экономика 3 622
В Баку прошла творческая встреча с юными артистами Детского театра-студии "Гюнай" - ФОТО 15 января 11:21, Культура 3 594
В Азербайджане арестованы лица, реализовавшие поддельные спиртные напитки 15 января 11:18, Общество 4 003
Фонд Гейдара Алиева обеспечил лекарствами детей, больных буллёзным эпидермолизом - ФОТО 15 января 11:14, Общество 3 670
В 2020 году Азербайджан сыграет главную роль в поставках газа в Европу и на Ближний Восток - Роб Собхани специально для Day.Az 15 января 11:05, Политика 3 582
Как спасти мир, участвуя в архитектурном конкурсе (R) 15 января 11:00, Экономика 3 647
В Азербайджане зарегистрировано свыше 100 тысяч новых абонентов ПО "Азеригаз" 15 января 10:58, Экономика 3 676
В Азербайджане в прошлом году с поличным были задержаны 19 коррупционеров 15 января 10:53, Общество 3 752
Три страны обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки 15 января 10:49, В мире 3 722
Туркомпании Азербайджана предупредили в связи с вирусом в Китае 15 января 10:39, Общество 3 780
Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии - ВИДЕО 15 января 10:34, Экономика 3 792
В Баку скончалась известная предпринимательница 15 января 10:26, Общество 9 218
Новое назначение в Главном управлении полиции Баку 15 января 10:23, Общество 4 435
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг 15 января 10:19, Политика 3 716
Появились новые кадры попадания ракет в украинский Boeing - ВИДЕО 15 января 10:15, В мире 6 725
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 15 января 10:11, Политика 3 769
2019 год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса 15 января 10:07, Политика 3 784
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 15 января 10:03, Экономика 3 847
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing 15 января 09:59, В мире 4 351
Азербайджанская нефть подорожала 15 января 09:54, Экономика 3 981
Фундаментальный принцип внутренней и внешней политики Азербайджана - повышение социального благосостояния населения - ВИДЕО 15 января 09:50, Политика 3 790
В Пакистане число жертв ливней и снегопадов превысило 90 человек 15 января 09:45, В мире 3 929
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли 15 января 09:41, В мире 3 874
В Мексике 70 воспитанников детсада попали в больницы с отравлением 15 января 09:37, В мире 3 896
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников 15 января 09:33, В мире 3 948
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом достигло 60 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 15 января 09:28, В мире 4 212
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД 15 января 09:24, В мире 3 941
Пожар в жилом здании в Баку, жители эвакуированы 15 января 09:19, Общество 4 624
ВОЗ: Пока нет ясности в том, передается ли вирус новой пневмонии от человека к человеку 15 января 09:13, В мире 4 050
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин 15 января 09:03, В мире 4 022
Благодаря вниманию государства азербайджанская армия сегодня сильнейшая в регионе - Военный эксперт для Day.Az 15 января 08:32, Политика 4 423
Россия и Турция играют очень важную роль в ливийском вопросе - заявление ЕС 15 января 08:09, В мире 4 345
В Турции задержаны более 220 нелегалов 15 января 07:27, В мире 4 478
Канада обратилась к Украине за помощью при идентификации жертв авиакатастрофы в Иране 15 января 07:10, В мире 4 527
Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар 15 января 01:30, В мире 6 579
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться 15 января 01:22, Политика 19 772
Созданы первые роботы исключительно из живых клеток 15 января 01:03, Технологии 6 147
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января 15 января 01:01, В мире 5 973
Ещё новости