https://news.day.az/world/1194408.html Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

В мире, 16 января 2020 03:02 189

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Об этом сообщается в среду на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В состав рабочей группы вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Сопредседателями стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников - оба по согласованию, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

Кроме того, в группу по согласованию войдут президент благотворительного фонда "Русфонд" Лев Амбиндер, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, пианист Денис Мацуев, актер театра и кино Владимир Машков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. По его предложению, президент будет обязан назначить предложенных кандидатов. Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

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