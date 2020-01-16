https://news.day.az/world/1194410.html Турция после 2,5 лет разблокировала Википедию
Турция после 2,5 лет разблокировала Википедию
В Турции приняли решение разблокировать доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно информации, суд первой инстанции Анкары вынес об этом вердикт.
Напомним, что доступ к Wikipedia был заблокирован властями Турции 29 апреля 2017 года из-за того, что она стала частью кампании по очернению имиджа страны на международной арене.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре