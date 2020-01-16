Турция после 2,5 лет разблокировала Википедию

В Турции приняли решение разблокировать доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, суд первой инстанции Анкары вынес об этом вердикт.

Напомним, что доступ к Wikipedia был заблокирован властями Турции 29 апреля 2017 года из-за того, что она стала частью кампании по очернению имиджа страны на международной арене.