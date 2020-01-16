Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля, передает Day.Az.

Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже сообщил, что первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы пройдет 17 января, а накануне состоится установочное заседание.

"Да, президент планирует встречу с созданной рабочей группой уже сегодня, в четверг, 16 января", - отметили в пресс-службе.

Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.

Сопредседателями созданной Путиным рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.