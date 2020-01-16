https://news.day.az/world/1194413.html США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

В мире, 16 января 2020 07:32 205

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Белом доме, первая фаза сделки призвана "обеспечить безопасность интеллектуальной собственности" США, "прекратить принудительную передачу технологий", "значительно расширить американский агросектор", "устранить барьеры для американского финансового сектора", "прекратить валютную манипуляцию" со стороны Китая, "восстановить баланс в американо-китайских торговых отношениях", "эффективно урегулировать [двусторонние] споры" в торговле. Объем торгового соглашения, по словам Трампа, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.

На церемонии присутствовал весь финансово-экономический блок американского правительства, включая министров финансов, торговли, сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, в Восточной комнате Белого дома находились дочь президента США и его советник Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Церемонию посетили представители США и Китая на торговых переговорах, члены Конгресса США, а также патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер и миллиардер Шелдон Аделсон (ключевой спонсор республиканцев), представители некоторых крупнейших американских компаний, включая Boeing, MasterCard, Visa, ConocoPhillips.

Суть соглашения

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией. Так, стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта.

Договоренности запрещают присвоение коммерческой тайны. Согласно документу, Пекину запрещено "применять меры стимулирования, побуждающие" американские компании передавать ему технологии.

В соглашении все показатели сравниваются со средним значением за 2017 год. Китай согласен увеличить закупки американской продукции на $32,9 млрд в течение первого года и на $44,8 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. Так, в первый год Китай закупит американскую сельскохозяйственную продукцию на $12,5 млрд, а во второй - на $19,5 млрд.

Приобретение американских услуг должно возрасти на $12,8 млрд за первый год и на $25,1 млрд за второй. Пекин также будет закупать больше американских энергоресурсов: на $18,5 млрд в первом году и на $33,9 млрд во втором.

В целом в соглашении содержится призыв к Китаю повысить объем закупок товаров и услуг в течение первых двух лет на $200 млрд по сравнению с 2017 годом.

В связи с этим Пекин объявит об исключениях из таможенных пошлин для китайских товаров. Кроме того, как отмечается в соглашении, американские компании Visa, Mastercard и American Express получают доступ к платежному рынку Китая.

Касаясь отмены американских тарифов, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер указал, что их снижение возможно будет только по итогам второй фазы сделки. Кроме того, соглашение вступает в силу через 30 дней после его подписания.
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.

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