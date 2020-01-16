"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина

Партия "Единая Россия" поддержит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

Об этом сообщил в среду источник в партии и подтвердила пресс-служба единороссов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Уверены, что фракция "Единой России" в Госдуме также поддержит его кандидатуру на должность председателя правительства", - заявили в пресс-службе.

В пресс-службе также уточнили ТАСС, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак будет присутствовать на заседании думской фракции единороссов.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.