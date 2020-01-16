https://news.day.az/world/1194417.html Инфляция в Аргентине превысила 50%

Инфляция в Аргентине превысила 50%

В мире, 16 января 2020 08:26 417

Рост цен в Аргентине по итогам 2019 года составил 53,8%.

Такие данные обнародовал в среду Национальный институт статистики и переписи республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В декабре инфляция составила 3,5%. Самый сильный рост цен был зафиксирован в сентябре - 5,9%. Скачок был связан с обвалом курса национальной валюты, последовавшим за прошедшими в августе праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес.

Больше всего за год в Аргентине выросла стоимость лекарств, услуг связи и бытовой техники.

По данным телеканала Todo Noticias, инфляция по итогам 2019 года стала самой высокой с 1991 года, когда рост цен составил 81%.

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2018 года этот показатель составил 47,6%.

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