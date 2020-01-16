https://news.day.az/world/1194420.html Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия

Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия

В мире, 16 января 2020 09:00 277

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны Соединенных Штатов подписало с американской компанией Lockheed Martin контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте концерна.

Уточняется, что стоимость OpFires составляет $31,9 млн.

Также отмечается, что данная ракета имеет решающее значение для обеспечения американской армии высокоманевренными решениями для быстрого реагирования в целях подавления вражеских угроз.

Она способна действовать с наземных позиций, предсказать которые невозможно.

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