Авария самолета Bek Air могла произойти из-за обледенения авиалайнера

Решение по дальнейшей судьбе казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет разбился в конце декабря после вылета из аэропорта Алматы, будет оглашено в начале следующей недели, сообщил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) Питер Гриффитс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выполнявший рейс Алмата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.

"Думаю, что к следующему понедельнику мы уже можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air", - сказал он в эфире телеканала 24.kz.

В интервью Гриффитс напомнил, что декабрьская авария стала вторым серьезным инцидентом для Bek Air за последнее время. Также он отметил, что Bek Air является единственной из крупных авиакомпаний республики, которая не прошла аудит по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA), который хоть и не является обязательным для компаний, осуществляющих внутренние перевозки, но признается международным стандартом качества в авиации.

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Кызылорды в столицу Казахстана 27 марта 2016 года, совершил аварийную посадку с невыпущенной передней стойкой шасси. На борту воздушного судна находился 121 человек - 116 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Пилоту самолета Дмитрию Родину было присвоено звание "Халык кахарманы" ("Народный герой").