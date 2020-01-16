https://news.day.az/world/1194453.html Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов - ВИДЕО

Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов - ВИДЕО

В мире, 16 января 2020 10:14 145

В США мощная волна смыла нескольких туристов, которые прогуливались по берегу океана. Произошедшее попало на видео, на запись обратило внимание The Press Democrat.

На ролике видно, как поток морской воды сбивает с ног трех человек, наблюдающих за волнами с берега, и накрывает их с головой. За кадром слышны их крики. Волны впоследствии затапливают парковку, заставленную автомобилями, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 11 января, на пляже Мунстоун (Moonstone) на западном побережье штата Калифорния. Видеозаписью произошедшего в Facebook поделился один из очевидцев. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

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