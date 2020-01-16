Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов, передает Day.Az.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур", - пояснил Каримов.

По его словам, "конституцией ЧР предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске".

"Это обычная практика... и она используется во всех субъектах", - отметил Каримов. Он напомнил, что ранее также во время отпусков Кадырова полномочия неоднократно передавались Муслиму Хучиеву и его предшественникам.