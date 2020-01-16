https://news.day.az/world/1194460.html США пригрозили Европе пошлинами на автомобили

США пригрозили Европе пошлинами на автомобили

В мире, 16 января 2020 10:33 237

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила ввести 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей, если Великобритания, Франция и Германия официально не обвинят Иран в нарушении ядерной сделки 2015 г. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хотя Трамп и ранее грозил ввести такие пошлины на импорт европейских автомобилей, цель этих угроз заключалась в том, чтобы получить более выгодные условия для Вашингтона в рамках торговых отношений США и Европы, а не менять европейскую внешнюю политику, отмечает издание.

Великобритания, Франция и Германия во вторник запустили механизм разрешения споров в рамках "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), который сводится к официальному обвинению Ирана в нарушении условий соглашения.

В то же время три страны заявили, что по-прежнему желают успеха ядерной сделки с Тегераном и не присоединяются к кампании "максимального давления", проводимой администрацией Трампа.

Иран раскритиковал этот шаг, назвав его "стратегической ошибкой с политической точки зрения".

Неясно, насколько необходима была угроза введения пошлин со стороны США, поскольку европейцы уже несколько недель сигнализировали о намерении запустить механизм разрешения споров, пишет The Washington Post.

8 мая 2019 г. президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна возобновляет часть своей ранее приостановленной ядерной программы в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 г. и восстановление Вашингтоном санкций против Ирана.

Иран уже нарушил многие из ограничений сделки, касающихся его ядерной деятельности. Тем не менее Тегеран отметил, что он может вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД, если санкции США будут сняты.

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