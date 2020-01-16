https://news.day.az/world/1194486.html Полицейские перепутали «право» и «лево» во время парада в ЮАР - ВИДЕО

Полицейские перепутали «право» и «лево» во время парада в ЮАР - ВИДЕО

В мире, 16 января 2020 11:08 180

Высокопоставленные полицейские чины во время церемонии прощания с местным бизнесменом Ричардом Мапоней, на кладбище в Йоханнесбурге, столкнулись с проблемой определения направления дальнейшего маршрута.

Должностные лица полицейской службы во время парада продемонстрировали неслаженность в своих рядах и некоторое время спорили, в какую сторону им идти. В конце концов коллегам удалось прийти к консенсусу, после чего стражи порядка продолжили участие в параде, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Местный бизнесмен Ричард Мапоня, скончавшийся в возрасте 99 лет, начал свою деловую карьеру в 1950-х годах в Соуэто (тауншип на юго-западе Йоханнсбурга). Занимаясь розничной торговлей, предприниматель с годами расширил свой бизнес, создав девелопментскую компанию и открыв автосалоны по всей стране.

Церемония похорон состоялась на кладбище Westpark в Йоханнесбурге, где присутствовали 10 детей бизнесмена.

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