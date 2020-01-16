Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки - Роухани

Иран в настоящее время обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки в 2015 году.

Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обогащаем больше урана, чем до заключения сделки. Давление на нашу страну усилилось, но мы продолжаем развиваться", - цитирует слова Роухани агентство Reuters.