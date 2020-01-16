В Австралии пожарные спасли редкие древние сосны - ФОТО

Австралийским пожарным удалось спасти от огня редкие древние сосны - воллемии, которым угрожал масштабный лесной пожар в национальном парке Голубые горы, расположенном в 100 км к западу от Сиднея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали в региональной пожарной службе штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS), сотрудникам службы удалось спасти последние оставшиеся в дикой природе древние сосны ценой очень больших усилий. "Для того чтобы сохранить эти деревья, пожарные NSWRFS совместно с рейнджерами парка придумали специальный план. Сами деревья ежедневно обливали огнезащитным составом, чтобы искра с соседних растений, уже охваченных огнем, не подожгла их, а вокруг корней создали ирригационную систему, которая питала деревья и защищала корни от жара", - рассказали в пресс-службе NSWRFS.

Как отметили в руководстве парка, до вчерашнего дня было непонятно, как деревья смогли выжить в таких условиях, но теперь можно сказать, что опасность миновала. "Мы уже сообщили правительству штата, что дикую колонию воллемий удалось спасти от огня. Теперь, когда пожарным удалось локализовать масштабный очаг возгорания на территории парка, уничтоживший более 500 га леса, мы можем считать, что худшее позади, и начать восстановление растений парка", - отметил министр окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

По словам сотрудника регионального совета по управлению природными ресурсами Келвина Джонсона, колония воллемий не погибла, но пострадала существенно. "Некоторые деревья, возраст которых превышает 400 лет, почти полностью уничтожены, но на части из них появились новые зеленые побеги, и это вселяет некоторый оптимизм. Нам потребуется полтора-два года, чтобы понять, насколько сильно пострадал лес и насколько быстро он сможет восстановиться. В некоторых местах можно увидеть только черные пни на выжженной земле, где-то от деревьев остались одни остовы - они возможно живы, но, сбросив листву, потеряли способность дышать - восстановятся они или нет пока не известно", - пояснил Джонсон.