Алексей Мухин: отставка Медведева может изменить все

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа заявил, что со сменой правительства в России может измениться очень и очень многое, передает Day.Az.

Прежде всего он предположил, что решение о необходимости поменять состав правительства, включая премьер-министра, сложилось у президента России Владимира Путина после ряда совещаний с Кабмином по итогам реализации национальных проектов.

"Мне кажется, что серия совещаний по итогам выполнения национальных проектов в ноябре-декабре подвела президента к этому весьма логичному шагу. Путин получил в конце года отчеты Счетной палаты и Генпрокуратуры, выслушал всех и решил, что ситуацию надо менять", - пояснил Алексей Мухин.

"Это вполне оправданное решение, и скорее удивление вызывало то, что этого не произошло раньше. Но теперь в стране может принципиально измениться все", - выразил свои ожидания гендиректор Центра политической информации.

Политолог пояснил, что Михаил Мишустин был выбран президентом на должность премьер-министра для того, чтобы планы по развитию экономики России начали исполняться в срок.

"Судя по всему, Мишустин, как глава Администрации президента Антон Вайно и спикер Госдумы Вячеслав Володин в их структурах, будет жестко дисциплинировать новый состав Кабинета министров. Тогда выполнение национальных проектов пойдет явно живее", - заключил Алексей Мухин.