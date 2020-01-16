Двухмесячные рекордные наводнения в Венеции - ФОТОРЕПОРТАЖ

Венеция пережила свой самый высокий уровень воды за более чем 50 лет в ноябре, некоторые достопримечательности, включая площадь Святого Марка и Базилику Святого Марка, оказались под водой.

Однако теперь гондолы и лодки застряли в городе, а его знаменитые каналы превратились в сухие грязные траншеи. Во второй половине дня уровень воды упал на 45 сантиметров ниже уровня моря, что делает невозможной навигацию по некоторым водным путям Венеции, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.

Низкие приливы являются редким, хотя и не уникальным явлением, с разным уровнем воды в итальянском городе.