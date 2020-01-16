В Китае произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр (CENC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземный толчок был зафиксирован в 16.32 по местному времени в округе Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.