https://news.day.az/world/1194555.html В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр (CENC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подземный толчок был зафиксирован в 16.32 по местному времени в округе Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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