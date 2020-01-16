Мужчина ввязался в детский спор слишком брутальным образом - ВИДЕО

Между играющими детьми может произойти всякое, вот и эти два маленьких жителя Наньнина (Гуанси-Чжуанский автономный район), не поделив игрушки, поругались, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Дело происходило в игровом центре, так что ссора мальчиков привлекла к себе внимание, причём не только случайных очевидцев, но и отца одного из юных спорщиков. Мужчина, защищая сына, повёл себя шокирующим образом - подскочив к игрушечной крепости, где происходили разборки, схватил чужого ребёнка за руку и швырнул его чуть ли не через всю комнату.

Мамы мальчика, которому всего 4 года, в тот момент в помещении не было - она ненадолго отлучилась, полагая, что в таком месте её сыну уж точно ничего не угрожает. Инцидентом весьма заинтересовались полицейские. Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, они пытаются идентифицировать брутального отца и отыскать его.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.