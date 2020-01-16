https://news.day.az/world/1194568.html Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился на участие в конференции по урегулированию ливийского кризиса, проведение которой намечено на 19 января в Берлине. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, "Хафтар сообщил министру иностранных дел Германии о своем согласии принять участие в берлинской конференции".
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