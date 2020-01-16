https://news.day.az/world/1194590.html Сотрудники ресторана не обрадовались, когда к ним в гости прилетело колесо - ВИДЕО

Сотрудники ресторана не обрадовались, когда к ним в гости прилетело колесо - ВИДЕО

В мире, 16 января 2020 14:35 185

Эти кадры, снятые в Конро (Техас, США), на первый взгляд, показывают зрителям довольно мирную сценку из ресторана, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, стоит обратить внимание на левый верхний угол экрана, где сотрудник в белом подметает пол. Буквально через несколько секунд рядом с ним в окно влетело колесо, которое осыпало всё осколками и напугало незнакомца. К счастью, в тот момент в ресторане было очень немноголюдно, и никто из посетителей не сидел за столиками у окошка.

Вскоре стало известно, что злополучное колесо оторвалось от едущего грузовика. Удивительно, но чтобы добраться до ресторана, оно проделало довольно долгий путь, но при этом не задело ни людей, ни припаркованные возле здания автомобили.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ВИДЕОНОВОСТИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление 15:27, Общество 166
Microsoft запустила новый браузер 15:18, Технологии 163
Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган 15:12, В мире 219
Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане 15:08, Политика 220
В YARAT представили цикл документальных фильмов "Артефакты Кавказа" - ФОТО 14:53, Общество 366
В Баку задержана банда, продающая поддельные Jack Daniels, Chivas и другие напитки - Спецоперация - ФОТО - ВИДЕО 14:42, Общество 1 105
Началось размещение вынужденных переселенцев из Лачына в Агджабеди - ФОТО 14:30, Общество 552
Польша купит у США истребители F-35 14:23, В мире 483
В Баку ожидается 10 градусов тепла - Прогноз 14:16, Общество 2
Закир Гасанов проинспектировал строящиеся военные объекты - ФОТО 14:12, Политика 536
Могут ли «Торы» сбивать «Полонезы»? - анализирует Эльхан Алескеров 14:09, Политика 676
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты 14:05, Политика 506
TANAP превратил Турцию в энергетических хаб - Эрдоган 14:02, Экономика 638
В Азербайджане стало больше трудовых договоров в частном секторе 13:58, Экономика 579
В Баку пройдет премьера оперы в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова 13:55, Культура 539
В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы 13:53, Общество 1 204
В Грузии напали на филиал SOCAR 13:50, Общество 795
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии 13:48, В мире 557
Более половины населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом - Опрос 13:40, Политика 671
В Китае произошло сильное землетрясение 13:28, В мире 751
Алексей Мухин: отставка Медведева может изменить все 13:22, В мире 948
Казахстан и Азербайджан реализуют перспективные проекты 13:19, Экономика 748
Двухмесячные рекордные наводнения в Венеции - ФОТОРЕПОРТАЖ 13:20, В мире 821
Сергей Марков объяснил отставку Медведева и назначение Мишустина 13:15, В мире 963
В Австралии пожарные спасли редкие древние сосны - ФОТО 13:12, В мире 724
Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку 13:10, Культура 1 380
Микаил Джаббаров назвал стратегические задачи, стоящие перед минэкономики 13:08, Экономика 854
ОБСЕ провела мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении 13:05, Политика 711
Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки - Роухани 13:02, В мире 775
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг рекордных показателей - ЦИФРЫ 12:56, Экономика 864
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов 12:52, Политика 764
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос 12:49, Экономика 803
Устройства Fitbit получили важную медицинскую функцию раньше Apple Watch 12:45, Технологии 825
Доходы населения растут в 3 раза быстрее инфляции - Микаил Джаббаров 12:41, Экономика 911
Вниманию водителей - парковка в определенных местах Баку бесплатная - ФОТО 12:38, Общество 1 593
В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туризма 12:35, Туризм 898
Азербайджан - первый в СНГ по минимальной пенсии - Заявление министра 12:32, Экономика 1 223
Bank of Baku-dan BİZNES KREDİTLƏRİ – 2.000.000 AZN-dək və KOMİSSİYASIZ (R) 12:30, Azərbaycanca 947
Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи (R) 12:20, Экономика 940
В день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати 12:17, Политика 898
Американо-иранское противостояние сохранится, возможно даже в острой форме - грузинский эксперт специально для Day.Az 12:13, Политика 1 016
Неиспользование ресурсов примерно 20% территорий Азербайджана - тяжелый груз для экономики - Али Ахмедов 12:07, Политика 929
Российское издание о преимуществах "открытого неба" Азербайджана 11:58, Экономика 1 196
Нушираван Магеррамли рассказал о роли СМИ во время предвыборного процесса 11:47, Политика 1 025
Армия США впервые взяла на службу мусульманку - ВИДЕО 11:43, В мире 1 328
Микаил Джаббаров: Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз 11:40, Экономика 1 251
Сумгайыт был выбран не случайно - Ильгар Велизаде 11:36, Политика 1 213
Саадат Юсифова: 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ 11:33, Политика 1 217
Резолюция Европарламента - серьезная дипломатическая победа Азербайджана - российский эксперт 11:22, Политика 1 529
ЦИК огласил количество зарегистрированных кандидатов 11:05, Политика 1 225
Медведев остался главой "Единой России" 10:58, В мире 1 342
Мишустин на встрече с "Единой Россией" анонсировал изменения в новом правительстве 10:56, В мире 1 446
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера 10:53, В мире 1 345
На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков 10:48, Технологии 1 327
Армянский экономист разгромил Никола Пашиняна 10:38, Политика 1 641
США пригрозили Европе пошлинами на автомобили 10:33, В мире 1 403
Кадыров проходит курс лечения 10:27, В мире 2 158
Али Ахмедов: Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ООН 10:23, Политика 1 347
Торговая сделка США и Китая привела к росту нефти 10:20, Экономика 1 440
Qranta qarant kimi baxan radikallar, yaxud Əli Kərimlinin sönən tüstüsü 10:15, Azərbaycanca 1 490
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за обледенения авиалайнера 10:13, В мире 1 494
Золото в Азербайджане подорожало 10:10, Экономика 1 452
Анастасия Лаврина: 2019-й год был для Азербайджана весьма успешным 10:07, Политика 1 452
Минздрав Азербайджана предупредил выезжающих за границу 10:04, Общество 2 833
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 10:02, Политика 1 414
FİNAL arzuları çin etdi - FOTO - VİDEO (R) 10:00, Azərbaycanca 1 494
Началась выдача открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов 09:56, Политика 1 435
В Рио-де-Жанейро закрываются олимпийские объекты 09:53, В мире 1 584
В Индии с рельсов сошел скорый поезд 09:47, В мире 1 534
Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал 09:42, Политика 1 543
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд 09:36, В мире 1 540
Меркель: Европа должна стать самостоятельнее, в том числе в военной сфере 09:29, В мире 1 596
Первый случай пневмонии зафиксирован в Японии 09:20, В мире 1 643
Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки 09:13, Технологии 2 502
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде 09:06, В мире 1 762
Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия 09:00, В мире 1 765
Минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений - отчет NASA 08:46, В мире 1 807
Пентагон решает, надо ли направлять на Ближний Восток дополнительные силы 08:38, В мире 1 802
Инфляция в Аргентине превысила 50% 08:26, В мире 1 831
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем 08:12, В мире 1 897
В 2019 году Азербайджан продолжал оставаться островком стабильности в проблемном регионе - Ильгар Велизаде 08:00, Политика 1 965
Макрон призвал бороться с фейк-новостями и раскритиковал соцсети 07:52, В мире 1 975
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина 07:46, В мире 2 074
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки 07:32, В мире 2 043
Турция после 2,5 лет разблокировала Википедию 07:19, В мире 2 175
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию 07:07, В мире 2 245
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты 06:04, В мире 2 409
Израиль нанес удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа 04:27, В мире 2 807
Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 03:02, В мире 3 142
Bentley прекращает выпуск одного из роскошных автомобилей 01:28, Технологии 3 742
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа 00:42, В мире 3 597
В аэропорту в Испании вспыхнул пожар 00:09, В мире 3 774
Возросло число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании 15 января 23:43, В мире 3 895
Европарламент ратифицирует договор о Brexit 15 января 23:24, В мире 3 950
Героизация Нжде аморальна - жёсткий ответ Затулину в "Московском комсомольце" 15 января 23:11, Политика 5 057
США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению 15 января 22:45, В мире 4 055
«Я враг Израиля»: как продажная правозащитница и Human Rights Watch армян защищали 15 января 22:35, Политика 5 263
Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР 15 января 22:21, В мире 4 169
В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом 15 января 22:07, Общество 4 966
Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке 15 января 21:55, В мире 4 296
Трамп планирует посетить Китай 15 января 21:47, В мире 4 271
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий 15 января 21:38, Политика 4 257
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера РФ - ДАТА 15 января 21:32, В мире 4 427
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров 15 января 21:29, Политика 17 524
Стихия ударила по Пакистану - 100 человек погибли 15 января 21:25, В мире 4 525
Назначен исполняющий обязанности главы Чечни 15 января 21:19, В мире 5 538
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран 15 января 21:14, Политика 17 448
Президент Ильхам Алиев: Разработка месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость 15 января 21:06, Политика 4 308
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке 15 января 20:58, В мире 4 401
Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" 15 января 20:48, В мире 4 504
В Бейруте протестующие жгут покрышки, перекрыв центр города 15 января 20:46, В мире 4 474
Местное население будут привлекать к развитию туризма в Азербайджане 15 января 20:37, Туризм 4 536
Путин подписал указ об отставке правительства 15 января 20:32, В мире 4 599
Путин выдвинул кандидата на пост премьера России 15 января 20:19, В мире 4 951
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом 15 января 20:11, В мире 4 632
Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome 15 января 20:00, Технологии 4 533
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты 15 января 19:47, Политика 4 760
Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции 15 января 19:38, В мире 4 709
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера 15 января 19:30, Политика 4 800
Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования 15 января 19:22, Общество 5 285
Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад 15 января 19:15, В мире 4 805
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем 15 января 19:02, В мире 4 738
Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман” 15 января 18:50, Экономика 5 195
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте 15 января 18:41, В мире 4 889
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов 15 января 18:32, Политика 4 835
"AzerGold" продолжает успешное сотрудничество с вузами - ФОТО 15 января 18:27, Общество 5 408
В Азербайджано-Французском университете открывается магистратура - ФОТО 15 января 18:19, Общество 5 311
Владимир Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза 15 января 18:10, В мире 5 389
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги 15 января 18:02, В мире 5 076
Армянские войска обстреляли азербайджанские позиции в Газахе и Агстафе 15 января 17:54, Политика 4 998
Азербайджану - высшую лигу, а Армении - место аутсайдера. Послесловие к совещанию при Президенте Ильхаме Алиеве 15 января 17:52, Политика 12 318
МПА СНГ приступила к долгосрочному мониторингу предстоящих парламентских выборов 15 января 17:50, Политика 4 972
Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz" 15 января 17:45, Культура 5 134
ЦИК отменила решение ОИК об отказе в регистрации 15 января 17:37, Политика 5 033
Правительство России подало в отставку 15 января 17:32, В мире 7 563
Сабина Алиева: Трагедия 20 Января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к независимости 15 января 17:26, Политика 5 109
Именем Хошбахта Юсифзаде назовут судно и школу - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 15 января 17:19, Политика 5 518
Питер Тейс: Парламентские выборы окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане 15 января 17:11, Политика 5 086
Евросоюз вновь поддержал территориальную целостность Азербайджана - ВАЖНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 15 января 17:06, Политика 6 652
Впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина 15 января 17:00, В мире 5 282
Туристы опасаются проблем с посещением Британии после Brexit 15 января 16:47, Туризм 5 273
Иракская авиация уничтожила тренировочный лагерь "ИГ" 15 января 16:34, В мире 5 317
Чавушоглу надеется на участие Путина в конференции по Ливии 15 января 16:23, В мире 5 398
Эстония возвращает на родину часть своих солдат из Кувейта 15 января 16:12, В мире 5 386
Тяжелое ДТП в Грузии, погибли азербайджанцы - ФОТО 15 января 15:58, Общество 6 423
Известны сроки завершения реконструкции опасной опорной стены в Бибиэйбате 15 января 15:49, Общество 5 900
Турецкий лоукостер запускает прямые рейсы из Стамбула в Баку 15 января 15:35, Экономика 7 011
Армения на 18-м месте в мире по уровню бегства населения - Доклад ООН 15 января 15:28, Политика 5 994
В Баку пройдет Международный конкурс "World Harmony" 15 января 15:24, Культура 5 628
Семьям погибших в катастрофе в Иране выделено по $8,3 тыс 15 января 15:18, В мире 5 915
Ещё новости