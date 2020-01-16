Сотрудники ресторана не обрадовались, когда к ним в гости прилетело колесо - ВИДЕО

Эти кадры, снятые в Конро (Техас, США), на первый взгляд, показывают зрителям довольно мирную сценку из ресторана, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, стоит обратить внимание на левый верхний угол экрана, где сотрудник в белом подметает пол. Буквально через несколько секунд рядом с ним в окно влетело колесо, которое осыпало всё осколками и напугало незнакомца. К счастью, в тот момент в ресторане было очень немноголюдно, и никто из посетителей не сидел за столиками у окошка.

Вскоре стало известно, что злополучное колесо оторвалось от едущего грузовика. Удивительно, но чтобы добраться до ресторана, оно проделало довольно долгий путь, но при этом не задело ни людей, ни припаркованные возле здания автомобили.

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