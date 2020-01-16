В московском метро пьяный парень спрыгнул на рельсы ради фото - ВИДЕО

В Москве подвыпивший 23-летний парень решил сделать фотографию перед приближающимся поездом в метро и спрыгнул на рельсы. Пьяному любителей эффектных кадров повезло: машинист успел остановить поезд в нескольких метрах от места фотосессии, а дежурный по станции отключил контактный рельс, передает Day.Az со ссылкой на metronews.ru.

Инцидент, по информации пресс-службы УВД, произошёл 8 января на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии.

- Машинист применил экстренное торможение, и электропоезд остановился перед пассажиром, - сообщили в ведомстве. - Дежурившие на платформе станции сотрудники полиции помогли подняться мужчине.

Молодого человека задержали, составили протокол об административном нарушении и арестовали на пять суток.

Судя по видео, опубликованному в Сети, парень спасся, в том числе, благодаря и другому пассажиру. Один мужчина, который стоял на платформе, догадался подать машинисту предупреждающие сигналы с помощью фонарика на телефоне.

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