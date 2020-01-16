Налетчики за несколько секунд украли у водителя 6,5 млн - ВИДЕО

6,5 миллионов рублей за раз лишился житель Москвы - его ограбили прямо посреди проезжей части, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видеозаписи видно, как автомобиль блокируют две иномарки, при этом водитель одной из них даже идет на таран. Затем к легковушке бросаются трое мужчин, они вооружены топором и пистолетом. Все происходит за считанные секунды, преступники прорываются в салон, выхватывают сумку с деньгами и быстро скрываются.

Задержания налетчиков происходили сразу в трех регионах. Выяснилось, что на преступление подозреваемые решились, чтобы раздать долги.

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