https://news.day.az/world/1194632.html Испанский банкир получил 18 месяцев тюрьмы за попытку вывезти картину Пикассо

Испанский банкир получил 18 месяцев тюрьмы за попытку вывезти картину Пикассо

В мире, 16 января 2020 16:31 97

Суд Мадрида приговорил испанского банкира Хайме Ботина к 18 месяцам лишения свободы за попытку вывезти из страны картину художника Пабло Пикассо (1881-1973). Об этом сообщила в четверг газета El Confidencial,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, банкира также ждет штраф в размере €52,4 млн. Прокуратура просила для Ботина четыре года тюрьмы. Решение суда Мадрида может быть обжаловано.

Речь идет о полотне под названием "Голова молодой женщины" стоимостью в €26 млн. 83-летнего банкира подозревали в том, что он намеревался продать произведение искусства, несмотря на предварительный запрет министерства культуры королевства.

По версии стороны обвинения, банкир в 2015 году перевез картину на своей яхте до Корсики, а затем хотел на самолете переправить ее в Швейцарию для последующей продажи. В ходе проверки французские таможенные службы обнаружили полотно на судне. В связи с отсутствием разрешения на вывоз картины из Испании она была изъята и затем передана королевству. Сам Ботин отрицал, что собирался продать произведение искусства без разрешения.

Пикассо известен как художник, скульптор, график, керамист, дизайнер, основоположник кубизма, автор около 20 тыс. работ. Самые известные из них - "Любительница абсента", "Девочка на шаре", "Старый гитарист", "Девушка перед зеркалом" и другие.

В Испании одной из самых знаменитых картин художника считается работа "Герника", написанная в 1937 году по заказу правительства Испании для павильона на Всемирной выставке в Париже. На полотне, исполненном в манере кубизма в черно-белой гамме, запечатлена бомбардировка города Герника (автономное сообщество Страна Басков) в ходе гражданской войны в Испании. Работа хранится в мадридском Центре искусств королевы Софии с 1992 года, являясь одной из главных визитных карточек этого музея.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Раде Украины создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном 17:10, Политика 0
Эльбай Гасымзаде: Превращение Баку в один из самых привлекательных городов мира напрямую связано с именем Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 17:06, Политика 25
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории 17:01, В мире 99
В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения 16:53, Экономика 196
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване 16:50, Политика 175
В известной сети супермаркетов в Баку изъяли 12 тонн непригодного к употреблению масла - ФОТО 16:46, Общество 509
Определены даты вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в Азербайджане 16:35, Общество 293
В Управлении мусульман Кавказа почтили память жертв трагедии 20 Января 16:31, Общество 284
Мэтью Брайза: После парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее 16:19, Политика 357
Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" - ФОТО - ВИДЕО 16:08, Культура 466
Названо количество контейнерных поездов, отправленных из Китая через Каспий 15:57, Экономика 511
Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане - Леонид Слуцкий 15:50, Политика 488
Азербайджанцы стали чаще пользоваться ж/д транспортом - ФОТО 15:46, Экономика 582
День 20 Января стал символом несокрушимой воли азербайджанского народа в борьбе во имя независимости - Управление мусульман Кавказа 15:39, Общество 688
На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление 15:27, Общество 993
Microsoft запустила новый браузер 15:18, Технологии 641
Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган 15:12, В мире 759
Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане 15:08, Политика 634
В YARAT представили цикл документальных фильмов "Артефакты Кавказа" - ФОТО 14:53, Общество 784
В Баку задержана банда, продающая поддельные Jack Daniels, Chivas и другие напитки - Спецоперация - ФОТО - ВИДЕО 14:42, Общество 2 842
Началось размещение вынужденных переселенцев из Лачына в Агджабеди - ФОТО 14:30, Общество 1 026
Польша купит у США истребители F-35 14:23, В мире 896
В Баку ожидается 10 градусов тепла - Прогноз 14:16, Общество 3
Закир Гасанов проинспектировал строящиеся военные объекты - ФОТО 14:12, Политика 924
Могут ли «Торы» сбивать «Полонезы»? - анализирует Эльхан Алескеров 14:09, Политика 1 222
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты 14:05, Политика 872
TANAP превратил Турцию в энергетических хаб - Эрдоган 14:02, Экономика 1 059
В Азербайджане стало больше трудовых договоров в частном секторе 13:58, Экономика 975
В Баку пройдет премьера оперы в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова 13:55, Культура 906
В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы 13:53, Общество 1 787
В Грузии напали на филиал SOCAR 13:50, Общество 1 220
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии 13:48, В мире 923
Более половины населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом - Опрос 13:40, Политика 1 049
В Китае произошло сильное землетрясение 13:28, В мире 1 119
Алексей Мухин: отставка Медведева может изменить все 13:22, В мире 1 382
Казахстан и Азербайджан реализуют перспективные проекты 13:19, Экономика 1 144
Двухмесячные рекордные наводнения в Венеции - ФОТОРЕПОРТАЖ 13:20, В мире 1 230
Сергей Марков объяснил отставку Медведева и назначение Мишустина 13:15, В мире 1 428
В Австралии пожарные спасли редкие древние сосны - ФОТО 13:12, В мире 1 083
Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку 13:10, Культура 1 776
Микаил Джаббаров назвал стратегические задачи, стоящие перед минэкономики 13:08, Экономика 1 244
ОБСЕ провела мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении 13:05, Политика 1 062
Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки - Роухани 13:02, В мире 1 130
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг рекордных показателей - ЦИФРЫ 12:56, Экономика 1 235
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов 12:52, Политика 1 108
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос 12:49, Экономика 1 166
Устройства Fitbit получили важную медицинскую функцию раньше Apple Watch 12:45, Технологии 1 188
Доходы населения растут в 3 раза быстрее инфляции - Микаил Джаббаров 12:41, Экономика 1 283
Вниманию водителей - парковка в определенных местах Баку бесплатная - ФОТО 12:38, Общество 2 124
В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туризма 12:35, Туризм 1 265
Азербайджан - первый в СНГ по минимальной пенсии - Заявление министра 12:32, Экономика 1 694
Bank of Baku-dan BİZNES KREDİTLƏRİ – 2.000.000 AZN-dək və KOMİSSİYASIZ (R) 12:30, Azərbaycanca 1 340
Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи (R) 12:20, Экономика 1 307
В день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати 12:17, Политика 1 251
Американо-иранское противостояние сохранится, возможно даже в острой форме - грузинский эксперт специально для Day.Az 12:13, Политика 1 393
Неиспользование ресурсов примерно 20% территорий Азербайджана - тяжелый груз для экономики - Али Ахмедов 12:07, Политика 1 275
Российское издание о преимуществах "открытого неба" Азербайджана 11:58, Экономика 1 575
Нушираван Магеррамли рассказал о роли СМИ во время предвыборного процесса 11:47, Политика 1 378
Армия США впервые взяла на службу мусульманку - ВИДЕО 11:43, В мире 1 712
Микаил Джаббаров: Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз 11:40, Экономика 1 722
Сумгайыт был выбран не случайно - Ильгар Велизаде 11:36, Политика 1 608
Саадат Юсифова: 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ 11:33, Политика 1 600
Резолюция Европарламента - серьезная дипломатическая победа Азербайджана - российский эксперт 11:22, Политика 1 978
ЦИК огласил количество зарегистрированных кандидатов 11:05, Политика 1 576
Медведев остался главой "Единой России" 10:58, В мире 1 699
Мишустин на встрече с "Единой Россией" анонсировал изменения в новом правительстве 10:56, В мире 1 807
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера 10:53, В мире 1 708
На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков 10:48, Технологии 1 683
Армянский экономист разгромил Никола Пашиняна 10:38, Политика 2 037
США пригрозили Европе пошлинами на автомобили 10:33, В мире 1 758
Кадыров проходит курс лечения 10:27, В мире 2 559
Али Ахмедов: Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ООН 10:23, Политика 1 699
Торговая сделка США и Китая привела к росту нефти 10:20, Экономика 1 799
Qranta qarant kimi baxan radikallar, yaxud Əli Kərimlinin sönən tüstüsü 10:15, Azərbaycanca 1 850
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за обледенения авиалайнера 10:13, В мире 1 849
Золото в Азербайджане подорожало 10:10, Экономика 1 808
Анастасия Лаврина: 2019-й год был для Азербайджана весьма успешным 10:07, Политика 1 806
Минздрав Азербайджана предупредил выезжающих за границу 10:04, Общество 3 245
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 10:02, Политика 1 759
FİNAL arzuları çin etdi - FOTO - VİDEO (R) 10:00, Azərbaycanca 1 847
Началась выдача открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов 09:56, Политика 1 785
В Рио-де-Жанейро закрываются олимпийские объекты 09:53, В мире 1 941
В Индии с рельсов сошел скорый поезд 09:47, В мире 1 885
Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал 09:42, Политика 1 902
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд 09:36, В мире 1 888
Меркель: Европа должна стать самостоятельнее, в том числе в военной сфере 09:29, В мире 1 949
Первый случай пневмонии зафиксирован в Японии 09:20, В мире 1 990
Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки 09:13, Технологии 2 890
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде 09:06, В мире 2 113
Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия 09:00, В мире 2 114
Минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений - отчет NASA 08:46, В мире 2 152
Пентагон решает, надо ли направлять на Ближний Восток дополнительные силы 08:38, В мире 2 162
Инфляция в Аргентине превысила 50% 08:26, В мире 2 176
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем 08:12, В мире 2 248
В 2019 году Азербайджан продолжал оставаться островком стабильности в проблемном регионе - Ильгар Велизаде 08:00, Политика 2 307
Макрон призвал бороться с фейк-новостями и раскритиковал соцсети 07:52, В мире 2 323
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина 07:46, В мире 2 425
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки 07:32, В мире 2 395
Турция после 2,5 лет разблокировала Википедию 07:19, В мире 2 525
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию 07:07, В мире 2 592
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты 06:04, В мире 2 759
Израиль нанес удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа 04:27, В мире 3 157
Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 03:02, В мире 3 488
Bentley прекращает выпуск одного из роскошных автомобилей 01:28, Технологии 4 097
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа 00:42, В мире 3 943
В аэропорту в Испании вспыхнул пожар 00:09, В мире 4 122
Возросло число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании 15 января 23:43, В мире 4 243
Европарламент ратифицирует договор о Brexit 15 января 23:24, В мире 4 300
Героизация Нжде аморальна - жёсткий ответ Затулину в "Московском комсомольце" 15 января 23:11, Политика 5 427
США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению 15 января 22:45, В мире 4 402
«Я враг Израиля»: как продажная правозащитница и Human Rights Watch армян защищали 15 января 22:35, Политика 5 664
Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР 15 января 22:21, В мире 4 517
В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом 15 января 22:07, Общество 5 318
Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке 15 января 21:55, В мире 4 646
Трамп планирует посетить Китай 15 января 21:47, В мире 4 621
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий 15 января 21:38, Политика 4 595
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера РФ - ДАТА 15 января 21:32, В мире 4 774
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров 15 января 21:29, Политика 17 871
Стихия ударила по Пакистану - 100 человек погибли 15 января 21:25, В мире 4 869
Назначен исполняющий обязанности главы Чечни 15 января 21:19, В мире 5 913
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран 15 января 21:14, Политика 17 789
Президент Ильхам Алиев: Разработка месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость 15 января 21:06, Политика 4 644
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке 15 января 20:58, В мире 4 742
Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" 15 января 20:48, В мире 4 841
В Бейруте протестующие жгут покрышки, перекрыв центр города 15 января 20:46, В мире 4 815
Местное население будут привлекать к развитию туризма в Азербайджане 15 января 20:37, Туризм 4 879
Путин подписал указ об отставке правительства 15 января 20:32, В мире 4 941
Путин выдвинул кандидата на пост премьера России 15 января 20:19, В мире 5 297
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом 15 января 20:11, В мире 4 970
Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome 15 января 20:00, Технологии 4 871
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты 15 января 19:47, Политика 5 097
Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции 15 января 19:38, В мире 5 048
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера 15 января 19:30, Политика 5 149
Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования 15 января 19:22, Общество 5 632
Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад 15 января 19:15, В мире 5 144
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем 15 января 19:02, В мире 5 082
Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман” 15 января 18:50, Экономика 5 550
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте 15 января 18:41, В мире 5 227
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов 15 января 18:32, Политика 5 172
"AzerGold" продолжает успешное сотрудничество с вузами - ФОТО 15 января 18:27, Общество 5 753
В Азербайджано-Французском университете открывается магистратура - ФОТО 15 января 18:19, Общество 5 655
Владимир Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза 15 января 18:10, В мире 5 729
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги 15 января 18:02, В мире 5 418
Армянские войска обстреляли азербайджанские позиции в Газахе и Агстафе 15 января 17:54, Политика 5 334
Азербайджану - высшую лигу, а Армении - место аутсайдера. Послесловие к совещанию при Президенте Ильхаме Алиеве 15 января 17:52, Политика 12 666
МПА СНГ приступила к долгосрочному мониторингу предстоящих парламентских выборов 15 января 17:50, Политика 5 307
Во Дворце Гейдара Алиева прошел яркий концерт "Jast Jazz" 15 января 17:45, Культура 5 491
ЦИК отменила решение ОИК об отказе в регистрации 15 января 17:37, Политика 5 368
Правительство России подало в отставку 15 января 17:32, В мире 7 916
Сабина Алиева: Трагедия 20 Января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к независимости 15 января 17:26, Политика 5 436
Ещё новости