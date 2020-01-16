Испанский банкир получил 18 месяцев тюрьмы за попытку вывезти картину Пикассо

Суд Мадрида приговорил испанского банкира Хайме Ботина к 18 месяцам лишения свободы за попытку вывезти из страны картину художника Пабло Пикассо (1881-1973). Об этом сообщила в четверг газета El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, банкира также ждет штраф в размере €52,4 млн. Прокуратура просила для Ботина четыре года тюрьмы. Решение суда Мадрида может быть обжаловано.

Речь идет о полотне под названием "Голова молодой женщины" стоимостью в €26 млн. 83-летнего банкира подозревали в том, что он намеревался продать произведение искусства, несмотря на предварительный запрет министерства культуры королевства.

По версии стороны обвинения, банкир в 2015 году перевез картину на своей яхте до Корсики, а затем хотел на самолете переправить ее в Швейцарию для последующей продажи. В ходе проверки французские таможенные службы обнаружили полотно на судне. В связи с отсутствием разрешения на вывоз картины из Испании она была изъята и затем передана королевству. Сам Ботин отрицал, что собирался продать произведение искусства без разрешения.

Пикассо известен как художник, скульптор, график, керамист, дизайнер, основоположник кубизма, автор около 20 тыс. работ. Самые известные из них - "Любительница абсента", "Девочка на шаре", "Старый гитарист", "Девушка перед зеркалом" и другие.

В Испании одной из самых знаменитых картин художника считается работа "Герника", написанная в 1937 году по заказу правительства Испании для павильона на Всемирной выставке в Париже. На полотне, исполненном в манере кубизма в черно-белой гамме, запечатлена бомбардировка города Герника (автономное сообщество Страна Басков) в ходе гражданской войны в Испании. Работа хранится в мадридском Центре искусств королевы Софии с 1992 года, являясь одной из главных визитных карточек этого музея.