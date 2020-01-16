https://news.day.az/world/1194659.html Российский самолет экстренно сел на недостроенную полосу вблизи "Домодедово"

Российский самолет экстренно сел на недостроенную полосу вблизи "Домодедово"

В мире, 16 января 2020 17:17 570

Самолет авиакомпании IrAero SSJ-100 совершил экстренную посадку на недостроенную полосу вблизи "Домодедово", пострадавших нет, сообщили в авиакомпании.

Лайнер летел из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Самолет авиакомпании "Ираэро", который летел из Сабетты в Москву, внештатно сел на не действующую полосу около аэродрома Домодедово. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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