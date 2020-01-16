Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении премьером-министром Михаила Мишустина.

Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Сегодня Госдума утвердила Мишустина на посту председателя правительства, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда правительство будет отчитываться перед Госдумой, он детальнее доложит о новом курсе кабмина.