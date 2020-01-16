https://news.day.az/world/1194669.html Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении премьером-министром Михаила Мишустина.
Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Сегодня Госдума утвердила Мишустина на посту председателя правительства, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин поблагодарил всех за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда правительство будет отчитываться перед Госдумой, он детальнее доложит о новом курсе кабмина.
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