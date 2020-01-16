Мигранты пытались пробраться в Великобританию в грузовике с фруктами - ВИДЕО

Британец заснял на видео мигрантов, которые, выпрыгнув из кузова большегруза и попутно выбросив оттуда фрукты и овощи, пытались убежать от правоохранителей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv..

Следом за грузовиком двигались несколько полицейских машин. Известно, что четырех подозреваемых в незаконном пересечении границы Великобритании задержали. Инцидент произошел на юго-западе Англии.

Очевидец событий, который проезжал мимо остановленного грузовика, рассказал ITN News, что задние двери машины были широко распахнуты, а на дороге валялось множество фруктов и овощей. "Мы также увидели шесть полицейских машин, за ними следовали машины скорой помощи и пожарная машина", - добавил он.

В результате развернувшейся на трассе полицейской операции по поимке нелегалов никто не пострадал. Всего в поимке четырех человек участвовали десять полицейских машин, вертолет и две машины скорой помощи. Дорога перекрыта. Полиция ищет остальных мигрантов, которые могли скрыться с места происшествия.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.