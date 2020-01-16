https://news.day.az/world/1194674.html В Германии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
В Германии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
Небольшой самолет разбился на аэродроме в немецком городе Штраусберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии, погибли два человека.
Об этом сообщил в четверг телеканал N-TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Машина после падения полностью сгорела. Причина аварии пока неизвестна.
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