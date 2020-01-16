Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Внесенными поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 "О безопасности" президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в указе.