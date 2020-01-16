https://news.day.az/world/1194676.html Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева

В мире, 16 января 2020 17:56 336

Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Внесенными поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 "О безопасности" президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации", - говорится в указе.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось 18:35, В мире 72
В одном из районов Баку завтра будут перебои в электроснабжении 18:24, Общество 255
Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории 18:17, В мире 227
В парламенте Ирана обсудят меры, направленные против влияния США 18:10, В мире 244
В Азербайджане завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты 18:04, Политика 283
В Германии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие 18:00, В мире 298
Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева 17:56, В мире 335
ЦИК Азербайджана внес ясность в вопрос регистрации кандидатов в депутаты несколькими избирательными округами 17:46, Политика 357
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером 17:42, В мире 474
Вниманию желающих досрочно окончить среднюю школу 17:38, Общество 507
Талибан предложил США временное перемирие 17:33, В мире 432
В Баку состоится концерт "Легендарные рок-хиты" 17:29, Культура 448
В Азербайджане запустили Pay Ring 17:24, Экономика 547
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести 17:20, Политика 484
Российский самолет экстренно сел на недостроенную полосу вблизи "Домодедово" 17:17, В мире 573
Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 17:16, Политика 535
Госдума РФ утвердила Мишустина на пост премьер-министра 17:14, В мире 568
В Раде Украины создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном 17:10, Политика 525
Эльбай Гасымзаде: Превращение Баку в один из самых привлекательных городов мира напрямую связано с именем Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 17:06, Политика 1 821
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории 17:01, В мире 613
В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения 16:53, Экономика 741
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване 16:50, Политика 865
В известной сети супермаркетов в Баку изъяли 12 тонн непригодного к употреблению масла - ФОТО 16:46, Общество 1 838
Определены даты вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в Азербайджане 16:35, Общество 777
В Управлении мусульман Кавказа почтили память жертв трагедии 20 Января 16:31, Общество 750
Мэтью Брайза: После парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее 16:19, Политика 772
Фахрия Халафова объединила женщин для благотворительного проекта "Дарующие радость" - ФОТО - ВИДЕО 16:08, Культура 924
Названо количество контейнерных поездов, отправленных из Китая через Каспий 15:57, Экономика 919
Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане - Леонид Слуцкий 15:50, Политика 1 376
Азербайджанцы стали чаще пользоваться ж/д транспортом - ФОТО 15:46, Экономика 1 029
День 20 Января стал символом несокрушимой воли азербайджанского народа в борьбе во имя независимости - Управление мусульман Кавказа 15:39, Общество 1 101
На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление 15:27, Общество 1 537
Microsoft запустила новый браузер 15:18, Технологии 1 040
Турция начинает отправлять военных в Ливию - Эрдоган 15:12, В мире 1 172
Стал известен состав долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане 15:08, Политика 1 005
В YARAT представили цикл документальных фильмов "Артефакты Кавказа" - ФОТО 14:53, Общество 1 179
В Баку задержана банда, продающая поддельные Jack Daniels, Chivas и другие напитки - Спецоперация - ФОТО - ВИДЕО 14:42, Общество 3 825
Началось размещение вынужденных переселенцев из Лачына в Агджабеди - ФОТО 14:30, Общество 1 451
Польша купит у США истребители F-35 14:23, В мире 1 281
В Баку ожидается 10 градусов тепла - Прогноз 14:16, Общество 3
Закир Гасанов проинспектировал строящиеся военные объекты - ФОТО 14:12, Политика 1 293
Могут ли «Торы» сбивать «Полонезы»? - анализирует Эльхан Алескеров 14:09, Политика 1 692
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты 14:05, Политика 1 237
TANAP превратил Турцию в энергетических хаб - Эрдоган 14:02, Экономика 1 445
В Азербайджане стало больше трудовых договоров в частном секторе 13:58, Экономика 1 350
В Баку пройдет премьера оперы в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова 13:55, Культура 1 266
В Азербайджане за поддельный диплом уволена директор школы 13:53, Общество 2 295
В Грузии напали на филиал SOCAR 13:50, Общество 1 647
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии 13:48, В мире 1 290
Более половины населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом - Опрос 13:40, Политика 1 444
В Китае произошло сильное землетрясение 13:28, В мире 1 500
Алексей Мухин: отставка Медведева может изменить все 13:22, В мире 1 788
Казахстан и Азербайджан реализуют перспективные проекты 13:19, Экономика 1 519
Двухмесячные рекордные наводнения в Венеции - ФОТОРЕПОРТАЖ 13:20, В мире 1 625
Сергей Марков объяснил отставку Медведева и назначение Мишустина 13:15, В мире 1 844
В Австралии пожарные спасли редкие древние сосны - ФОТО 13:12, В мире 1 446
Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку 13:10, Культура 2 161
Микаил Джаббаров назвал стратегические задачи, стоящие перед минэкономики 13:08, Экономика 1 636
ОБСЕ провела мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении 13:05, Политика 1 422
Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки - Роухани 13:02, В мире 1 491
Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг рекордных показателей - ЦИФРЫ 12:56, Экономика 1 610
Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов 12:52, Политика 1 466
Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос 12:49, Экономика 1 526
Устройства Fitbit получили важную медицинскую функцию раньше Apple Watch 12:45, Технологии 1 559
Доходы населения растут в 3 раза быстрее инфляции - Микаил Джаббаров 12:41, Экономика 1 664
Вниманию водителей - парковка в определенных местах Баку бесплатная - ФОТО 12:38, Общество 2 599
В Азербайджане определены права работников и предпринимателей туризма 12:35, Туризм 1 639
Азербайджан - первый в СНГ по минимальной пенсии - Заявление министра 12:32, Экономика 2 098
Bank of Baku-dan BİZNES KREDİTLƏRİ – 2.000.000 AZN-dək və KOMİSSİYASIZ (R) 12:30, Azərbaycanca 1 743
Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи (R) 12:20, Экономика 1 675
В день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати 12:17, Политика 1 613
Американо-иранское противостояние сохранится, возможно даже в острой форме - грузинский эксперт специально для Day.Az 12:13, Политика 1 762
Неиспользование ресурсов примерно 20% территорий Азербайджана - тяжелый груз для экономики - Али Ахмедов 12:07, Политика 1 626
Российское издание о преимуществах "открытого неба" Азербайджана 11:58, Экономика 1 950
Нушираван Магеррамли рассказал о роли СМИ во время предвыборного процесса 11:47, Политика 1 740
Армия США впервые взяла на службу мусульманку - ВИДЕО 11:43, В мире 2 101
Микаил Джаббаров: Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз 11:40, Экономика 2 627
Сумгайыт был выбран не случайно - Ильгар Велизаде 11:36, Политика 2 007
Саадат Юсифова: 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ 11:33, Политика 1 979
Резолюция Европарламента - серьезная дипломатическая победа Азербайджана - российский эксперт 11:22, Политика 2 386
ЦИК огласил количество зарегистрированных кандидатов 11:05, Политика 1 936
Медведев остался главой "Единой России" 10:58, В мире 2 058
Мишустин на встрече с "Единой Россией" анонсировал изменения в новом правительстве 10:56, В мире 2 172
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера 10:53, В мире 2 071
На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков 10:48, Технологии 2 073
Армянский экономист разгромил Никола Пашиняна 10:38, Политика 2 424
США пригрозили Европе пошлинами на автомобили 10:33, В мире 2 114
Кадыров проходит курс лечения 10:27, В мире 2 958
Али Ахмедов: Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ООН 10:23, Политика 2 052
Торговая сделка США и Китая привела к росту нефти 10:20, Экономика 2 151
Qranta qarant kimi baxan radikallar, yaxud Əli Kərimlinin sönən tüstüsü 10:15, Azərbaycanca 2 202
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за обледенения авиалайнера 10:13, В мире 2 202
Золото в Азербайджане подорожало 10:10, Экономика 2 199
Анастасия Лаврина: 2019-й год был для Азербайджана весьма успешным 10:07, Политика 2 156
Минздрав Азербайджана предупредил выезжающих за границу 10:04, Общество 3 674
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 10:02, Политика 2 098
FİNAL arzuları çin etdi - FOTO - VİDEO (R) 10:00, Azərbaycanca 2 191
Началась выдача открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов 09:56, Политика 2 134
В Рио-де-Жанейро закрываются олимпийские объекты 09:53, В мире 2 296
В Индии с рельсов сошел скорый поезд 09:47, В мире 2 237
Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал 09:42, Политика 2 259
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд 09:36, В мире 2 240
Меркель: Европа должна стать самостоятельнее, в том числе в военной сфере 09:29, В мире 2 297
Первый случай пневмонии зафиксирован в Японии 09:20, В мире 2 339
Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки 09:13, Технологии 3 262
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде 09:06, В мире 2 470
Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового оружия 09:00, В мире 2 468
Минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений - отчет NASA 08:46, В мире 2 502
Пентагон решает, надо ли направлять на Ближний Восток дополнительные силы 08:38, В мире 2 520
Инфляция в Аргентине превысила 50% 08:26, В мире 2 524
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем 08:12, В мире 2 595
В 2019 году Азербайджан продолжал оставаться островком стабильности в проблемном регионе - Ильгар Велизаде 08:00, Политика 2 650
Макрон призвал бороться с фейк-новостями и раскритиковал соцсети 07:52, В мире 2 669
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина 07:46, В мире 2 773
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки 07:32, В мире 2 745
Турция после 2,5 лет разблокировала Википедию 07:19, В мире 2 877
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию 07:07, В мире 2 939
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты 06:04, В мире 3 114
Израиль нанес удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа 04:27, В мире 3 506
Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 03:02, В мире 3 837
Bentley прекращает выпуск одного из роскошных автомобилей 01:28, Технологии 4 446
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа 00:42, В мире 4 291
В аэропорту в Испании вспыхнул пожар 00:09, В мире 4 472
Возросло число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании 15 января 23:43, В мире 4 592
Европарламент ратифицирует договор о Brexit 15 января 23:24, В мире 4 648
Героизация Нжде аморальна - жёсткий ответ Затулину в "Московском комсомольце" 15 января 23:11, Политика 5 815
США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению 15 января 22:45, В мире 4 751
«Я враг Израиля»: как продажная правозащитница и Human Rights Watch армян защищали 15 января 22:35, Политика 6 081
Трамп сказал, к чему приведет торговая сделка США и КНР 15 января 22:21, В мире 4 867
В Абшеронском районе 2 человека скончались от отравления угарным газом 15 января 22:07, Общество 5 673
Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке 15 января 21:55, В мире 4 994
Трамп планирует посетить Китай 15 января 21:47, В мире 4 963
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий 15 января 21:38, Политика 4 936
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера РФ - ДАТА 15 января 21:32, В мире 5 113
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров 15 января 21:29, Политика 18 204
Стихия ударила по Пакистану - 100 человек погибли 15 января 21:25, В мире 5 211
Назначен исполняющий обязанности главы Чечни 15 января 21:19, В мире 6 279
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран 15 января 21:14, Политика 18 132
Президент Ильхам Алиев: Разработка месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость 15 января 21:06, Политика 4 987
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке 15 января 20:58, В мире 5 084
Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" 15 января 20:48, В мире 5 181
В Бейруте протестующие жгут покрышки, перекрыв центр города 15 января 20:46, В мире 5 157
Местное население будут привлекать к развитию туризма в Азербайджане 15 января 20:37, Туризм 5 223
Путин подписал указ об отставке правительства 15 января 20:32, В мире 5 283
Путин выдвинул кандидата на пост премьера России 15 января 20:19, В мире 5 639
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом 15 января 20:11, В мире 5 312
Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome 15 января 20:00, Технологии 5 212
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты 15 января 19:47, Политика 5 440
Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции 15 января 19:38, В мире 5 392
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера 15 января 19:30, Политика 5 495
Ещё новости