В Евросоюзе рассказали о тоске по Великобритании после Brexit

Евросоюз (ЕС) будет тосковать по Великобритании после Brexit, несмотря на их непростые взаимоотношения. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, европейские лидеры до сих пор пытаются понять причины Brexit. "Что пошло не так? Почему Великобритания уходит?" - цитирует Bloomberg Брюссель.

Издание отмечает, что британские политики играли особенно важную роль в объединении. Согласно статье, некоторые из них фактически выстроили валютный союз и рынок ЕС. Великобритания также выступала в качестве противовеса мнениям других стран: например, Лондон препятствовал введению политики протекционизма в Евросоюзе.

Подчеркивается, что между ними всегда были сложные отношения - с самого вступления Великобритании в ЕС в 1973 году. При этом некоторые чиновники якобы утверждают, что Лондон вообще не должен был вступать в объединение.

28 октября стало известно, что Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Изначально Британия должна была осуществить Brexit 29 марта 2019-го, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.