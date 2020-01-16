Названа причина посадки российского самолета на недостроенную полосу вблизи аэропорта

Российский пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) авиакомпании "ИрАэро" сел на недостроенную полосу вблизи московского аэропорта Домодедово из-за ошибки пилота. О причинах произошедшего в четверг пишет издание Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как объяснил службам авиагавани командир экипажа Виктор Чернобровкин, он спутал взлетно-посадочную полосу с действующей из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

По его словам, новая полоса расположена всего в 280 метрах от старой и была видна лучше, так что он "не заметил ничего подозрительного". Пилот пояснил, что осознал ошибку только после того, как совершил посадку.

Ранее в четверг стало известно, что SSJ-100, следовавший по маршруту из Саббеты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, экстренно произвел посадку на недействующую полосу. В результате произошедшего никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал.