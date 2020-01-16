https://news.day.az/world/1194700.html Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности
Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности.
Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Россия и США провели сегодня в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Национальные делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд", - написал Ульянов в Twitter.
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