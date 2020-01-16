https://news.day.az/world/1194725.html Из-за порванного наушника восьмиклассник во время урока избил учительницу

Из-за порванного наушника восьмиклассник во время урока избил учительницу

В мире, 16 января 2020 21:08 121

Из-за действий ученика восьмого класса в Москве госпитализировали 61-летнюю учительницу. Педагог пострадала из-за агрессивного поведения подростка, а также его пристрастия к музыке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошел на юго-западе столицы 15 января. Во время урока физики школьник слушал музыку через наушники. Такое поведение не понравилось учительнице, и она попросила мальчика перестать слушать музыку. Восьмиклассник никак не отреагировал на просьбу педагога, в результате женщина сама дернула наушник за провод. Гарнитура порвалась, что вызвало негодование школьника.

Подросток вскочил со стула и ударил учительницу по лицу, а затем по руке, в которой та держала пульт от интерактивной доски. Предмет отлетел и рассек женщине кожу на голове. Педагог выбежала из кабинета и стала звать на помощь. На ее просьбы откликнулись коллеги, вызвав машину скорой помощи.

Один из работников школы рассказал, что школьник не мог успокоиться долгое время. Подросток разбил пульт, бил руками и ногами дверь в классе. Успокоить его смогла лишь бабушка, которую срочно вызвали в учебное учреждение.

Учительницу доставили в больницу, где оказали первую помощь. В настоящее время она находится на больничном.

Что касается мальчика, то к его выходкам в школе уже привыкли, поскольку он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Ученик не отличается хорошей успеваемостью, часто прогуливает уроки, его даже оставляли на второй год. Воспитанием подростка занимается бабушка.

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