Мужчина за 20 миллионов продает кошку-целительницу, которую нашел на кладбище

Житель Новороссийска (Краснодарский край) на популярном сервисе объявлений выставил необычный лот. Мужчина хочет продать за двадцать миллионов рублей кошку, которая якобы обладает целительными свойствами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Автор объявления рассказал, что история знакомства с кошкой началась у него весной 2018 года. По словам мужчины, тот период у него был непростым, он отчаялся, имел проблемы (в том числе со здоровьем) и ходил по замкнутому кругу.

В один день житель Новороссийска пришел на могилку местной целительницы Дуняши в поисках чуда. По словам мужчины, он слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело его туда. Попросив у Дуняши помощи, автор публикации направился к выходу с кладбища, но за ним увязалось "пушистое создание". Мужчина понял, что это знак и забрал кошку к себе.

Автор объявления утверждает, что с появлением в его жизни этого животного все изменилось в лучшую сторону. Якобы мужчине стали сниться сны, в которых он видит решение сомнительных ситуаций. Объявление автор опубликовал в четверг, 16 января. Накануне ему якобы приснилась сама кошка и попросила, чтобы мужчина выставил ее на продажу, а вырученные деньги пустил на благое дело.

Житель Новороссийска отметил: "цену пишу, какую вижу, предлагайте свою". Также автор поста готов помочь с перевозкой кошки в любую точку России.