На Австралию обрушился "ливень столетия"

Сильные ливни и паводки обрушились на австралийский штат Квинсленд на восточном побережье страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что такие ливни бывают "раз в сто лет". Множество дорог перекрыты в связи с непогодой, в городах на юго-востоке штата закрыты парки, в движении транспорта отмечаются серьезные перебои, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.

Метеослужба Квинсленда сообщила, что сейчас ливни прекращаются, однако в выходные дни угроза проливных дождей сохраняется.

Вместе с тем, в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса.

Многие люди там остаются без электричества, а эвакуированные жители не знают, не разрушены ли их дома.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.