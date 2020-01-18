https://news.day.az/world/1195136.html Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов - ВИДЕО

Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов - ВИДЕО

В мире, 18 января 2020 11:13 159

В индийском штате Одиша (Орисса) из труб достали шесть темных тигровых питонов длиной до 5,5 метра. Об этом сообщает NDTV.

Крупную змею, которая пряталась в заброшенной железобетонной трубе, заметили козопасы, пишет NDTV. Они рассказали об этом местным жителям, а те обратились в лесное ведомство.

На глазах многочисленных зевак сотрудники лесного ведомства вытащили из трубы темного тигрового питона длиной 5,5 метров. Во время работы они обнаружили в трубах еще несколько питонов, добраться до которых оказалось сложнее, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Чтобы извлечь всех змей, трубы пришлось сломать при помощи строительной техники. Длина одного из питонов составляла 4,9 метра, остальные оказались длиной от трех до 3,7 метра.

Всех питонов, найденных в трубах, выпустили в лесу.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Как правило, они достигают 3,7 метра в длину, однако встречаются экземпляры до 5,74 метра.

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